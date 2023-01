Giriş Tarihi: 23.01.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 16:21

Saatlerin Anlamı 2023 - Tek, Ters, Aynı, Çift ve Yansıma Saatlerin Anlamı

Saatlerin anlamı, geçmişten günümüze sayıların enerjisiyle ilgili en çok dikkati çeken konulardan biridir. Rakamların her zaman özel anlamlar barındırdığını düşünen insanlar saatlerin anlamı konusunda her zaman araştırma içerisindedir. Bu bakımdan saat anlamları konusu enerji ve frekans konularına hakim kişilerin ilgi alanıdır. Bu konuda çift, ters, aynı ve tek saatlerin anlamı farklılık göstermektedir. Dolayısıyla her saat için farklı anlamlar olduğunu unutmamak gerekir. Örnek verecek olursak 11.11, 14.14 ve 14.41 saatinin anlamı farklı farklıdır. İşte tek, ters, aynı ve çift saatlerin anlamı ve 2023 yorumu...