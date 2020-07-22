Aşk ve sevgiyi zamana bırakan ve bundan yorum çıkarmak isteyenler için saatlerin anlamı vardır. Bir döngünün içerisinde ilerleyen hayatımızda önemli bir yer kaplayan aşk ve sevgi, saatlerin anlamı ile yorumlanıyor. Saat falı olarak da bilinen saatlerin anlamı ile sevdiğimiz, haber beklediğimiz, ne düşündüğünü ve hissettiğini merak ettiğimiz kişi hakkında yorumlar yapılır. Duruma göre farklılık gösteren bu yorumlar, akrep ve yelkovanın gösterdiği saatlere göre yapılır. Çift saatlerin anlamı ile ters saatlerin anlamı bu açıdan birbirlerinden farklıdır. Saat, gün içerisinde 24 kez çift, 13 kez ise çift saatlere denk gelir. Çift saatlere örnek 01:01, 02:02, ters saatlere örnek ise 01:10, 02:20 şeklindedir. Hepimiz gün içinde defalarca saate bakarız. Denk geldiğimiz saatin çift, ters ve aynı yönlü olması farklı şekillerde yorumlanır. Saatlerin anlamı 2020 konusuna geçmeden önce saatlerin anlamı gerçek mi diye merak ediyorsanız bunun bir tesadüften ibaret olduğunu söyleyelim. İşte 00:00, 01:01, 02:02, 03:03, 04:04, 05:05, 06:06, 07:07, 08:08, 09:09, 10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14, 15:15, 16:16, 17:17, 18:18, 19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23 saati anlamı…