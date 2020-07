Saatlerin Anlamı! 2020 Çift, Ters ve Aynı Saatlerin Anlamı Nedir? Saatler Ne Anlama Geliyor?

04:04 SAAT ANLAMI

04:04 anlamı, hayatından seni olduğun gibi seven ve her halini fazlasıyla beğenen biri var demektir. Bu kişi tüm vaktini seninle birlikte geçirmek için planlar yapıyor, bunun için fazlasıyla çaba sarf ediyor. Bu insanın temiz ve saf duygularını suiistimal etmekten kaçınmak ve onu kaybetmemek için senin de şu an olduğundan daha fazla çaba sarf etmen gerekiyor. Sevilme duygusunu sonuna kadar yaşadığın için şanslı bir kişisin. Senin yerinde olmak isteyen milyonlarca insan var.