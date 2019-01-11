Humusun püf noktası!

HUMUS İÇİN MALZEMELER
-3 su bardağı nohut
-5 yemek kaşığı tahin
-5 diş sarımsak
-1 adet taze sıkılmış limon suyu
-1 çay bardağı su
-1 çay bardağı zeytinyağı
-1 çay kaşığı kimyon
-Yarım çay kaşığı tuz
HUMUS ÜZERİ İÇİN
-4 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber
HUMUS YAPILIŞI
Ayıklanmış nohutları suda yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklayın.
Ezilmiş sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon ve tuzu blender yardımıyla püre gibi olana kadar karıştırın.
Humus karışımını servis tabağına yayın, orta kısmında hafif bir çukur açın. Küçük bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırıp tatlı toz kırmızı biberi yakın. Kızgın yağı humusun üzerine gezdirin.