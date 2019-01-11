Tam kıvamında mereng tarifi

Pastane işi bildiğimiz merengi evde hazırlamak için püf noktaları...

Giriş Tarihi: 11.01.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 14:30

MERENG İÇİN MALZEMELER

1 adet orta boy yumurta akı

1 çay bardağı toz şeker



MERENG YAPILIŞI

Toz şeker ve yumurta akını cam veya metal bir kaba alıyoruz. Benmari usulü şeker eriyene kadar bekliyoruz. Önce yumurta biraz köpüklenecek sonra yumurtanın rengi şeffaf bir hal alacak. İşte o zaman kabı ocaktan alıp mikserle en yüksek devirde çırpmaya başlıyoruz. İsterseniz bu aşamada gıda boyası veya aroma ekleyebilirsiniz. El mikseriyle yaklaşık 8-10 dk, stand mikseriyle 4-6 dk çırpmanız yeterli. İnanılmaz güzel ve pürüzsüz bir karışım olacak. Karışıma isterseniz sıkma poşetleriyle, isterseniz bir kaşık yardımıyla yağlı kağıt serilmiş tepsiye sıkıyoruz. Önceden 100 derecede ısıtılmış fırında üzeri kuruyana kadar yaklaşık 15-20 dk pişirip fırını kapatıyoruz. Fırın soğuyana kadar tepsiyi çıkartmıyoruz. Fırının kendi sıcaklığında içi de pişecektir.

MERENG YAPMANIN PÜF NOKTALARI:

-Çırpma işlemi sırasında kullanacağınız kap ve çırpıcının temiz ve kuru olmasına dikkat edin, mutlaka kontrol edip kurulayın.

-Kullanacağınız yumurtaların taze ve oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

-Yumurta sarısını ve akından çok dikkatli bir şekilde ayırın. (1 damla bile olsa karışmamalı yoksa ne kadar çırparsanız çırpın istediğiniz kadar sertleşmez)

-Her zaman olduğu gibi gram ölçülerini baz alın. İmkanınız varsa yumurta aklarını tartın ve yumurta aklarının 2 katı kadar şeker kulanarak merenginizi hazırlayın.

-Yumurta aklarını çırpmak için metal ya da cam kaseler tercih edin.

-Isıtarak çırparken (örneğin İsviçre merengi) kesinlikle çırpmayı bırakmayın yoksa yumurta akları pişmeye başlar.

-Merenglerin çatlamasını öncelemek için fırın tepsisine sıkıp şekil verdikten sonra kuruması için 12-24 saat arası dinlendirebilirsiniz.

-Birden çok renkte mereng yapmak istiyorsanız hazırladığınız merengleri farklı kaplara paylaştırın ve toz gıda boyasıyla renklendirin.

-Merengleri düzgün sıkmak ve sonucunda düzgün şekiller elde etmek istiyorsanız krema sıkma torbası ve krema sıkma uçları (duy) kullanın.

-Büyük mereng (bezeleri) 1,5 saat, küçükleri ise 1 saatten fazla pişirmeyin bu renklerinin koyulaşmasına neden olur.

-Merengleri pirirken fırının ısısı 80-100 derece arasında olmalıdır. Isı 100 derecenin üzerine asla çıkmayın.

-Merenglerin kırılmasını önlemek için tamamen soğuduktan sonra tepsiden ayırın. Hatta son ana kadar bekleyin içleri ne kadar kurusa o kadar iyi olur.

-Merengleri tepsiden kolayca ayırmak için yağlı kağıt kullanın eğer yoksa fırın tepsinse pudra şekeri serptikten sonra merengleri sıkın.

MERENGİN KIVAMI NASIL OLMALI:

Çırptığınız mereg kremşanti kıvamı almış ve mikserin ucunu kaldırdığınızda akmıyorsa mikserden ya da çırpma kabını ters çevirdiğinizde kabından akmıyorsa olmuş demektir.