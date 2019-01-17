Çiğ köfte yapımının püf noktaları!

BAHARATLAR MUTLAKA TAZE OLMALIDIR

-Kullandığınız bulgur (sümüt) içinde bulunulan yılın ürünü olmalı, bayat olmamalıdır. Bulgur fazla beklemişse, sıcak ortamda kalmışsa kokusu değişir. Bulgurun içindeki esansiyel yağların bozulması ve kokusunun değişmesi, köftenin lezzetini ve kalitesini etkiler.

-Baharatlar mutlaka taze olmalıdır. Baharatlar, çekirdek veya tohum halindeyken sıcaklığa ve zamana karşı daha dayanıklıdır ama öğütüldükten sonra hızla bayatlar. Aromasını ve kokusunu kaybeder. Adıyaman'da köftelik baharatlar fazla miktarda alınıp bekletilmez. Bittikçe yeni baharat öğütülür.