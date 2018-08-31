Cips sevenler için evde kolayca yapılabilecek sağlıklı cips tarifleri

Gelin itiraf edelim, hepimiz patates cipsini çok seviyoruz. Ancak marketten aldığımız patates cipsleri konusunda da içimiz hiç rahat değil. Bu durumda ne yapıyoruz? Kendi patates cipsimizi kendimiz yapıyoruz. Üstelik çok da kolay bir tarif...

işte tarifi;

PATATES CİPSİ MALZEMELERİ;

1 kg taze patates



1 kg sıvıyağ

HAZIRLANIŞI;

PATATESLERİN kabuklarını soyup robotta veya rendenin cips bölümünde rendeleyin. Su dolu derin bir kapta 1 saat bekletin. Sonrasında suyunu dökün ve yeniden su doldurup 1 saat daha bekletin. Bu işlemi, 5 kez daha tekrarlayın. Bunun nedeni, patatesin nişastasının tamamen çıkmasıdır. Bu şekilde patatesler toplam 5 saat suda kaldıktan sonra, sudan çıkarıp, iyice süzün. Kızdırılmış sıvıyağda altın sarısı rengi alana dek kızartın. Cipslerin biraz daha çıtır olması için, cipslerinizi aynı yağda ikinci kez kızartın. Servis yapın.