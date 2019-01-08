Çok tok tutuyor diyetisyenler muhakkak öneriyor...

Karabuğday, yüksek besinsel değere sahip protein ve önemli düzeylerde diyet lif, bazı önemli vitaminler (B1, B2 ve E vitaminleri) ve mineralleri içeren bir tahıl türüdür. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger; bulgur, pirinç, irmik, makarna yerine kullanabileceğimiz sağlıklı tahıl alternatifi olan karabuğdayı mutfaklarımızda sıkça kullanmamız için 13 sağlıklı nedeni açıklıyor... 1-Düzenli karabuğday tüketen kişilerin kalın bağırsaklarının daha sağlıklı çalıştığı yapılan çalışmalarda görülmüştür. 2- Karabuğday proteinlerinin biyolojik değeri %90'ın üzerindedir. Bu değer, örnek protein olarak kabul edilen anne sütü ile yumurta proteinlerinin sahip oldukları %100 biyolojik değerine çok yakındır ve bu yüzden karabuğday proteinleri hemen tüm diğer meyve-sebze ve tohumların proteinlerine göre besleyicilik açısından daha kalitelidir. 3-Yapılan araştırmalar karabuğdayın düzenli tüketiminin yüksek kolesterolü düşürmede etkili olduğunu göstermiştir. 4-Lif içeriğinin yüksek olması ve düşük glisemik indeksi sebebiyle diyabeti olan kişiler rahatlıkla tüketebilir. 5- Yüksek lif içeriği sebebiyle tok tutar ve kan şekerini dengeleyerek obeziteye karşı korur.