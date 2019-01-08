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Çok tok tutuyor diyetisyenler muhakkak öneriyor...

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Çok tok tutuyor diyetisyenler muhakkak öneriyor...

Karabuğday, yüksek besinsel değere sahip protein ve önemli düzeylerde diyet lif, bazı önemli vitaminler (B1, B2 ve E vitaminleri) ve mineralleri içeren bir tahıl türüdür.

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