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Dikkat! Evde yapılan konserveler nasıl ölümcül hale geliyor?

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Dikkat! Evde yapılan konserveler nasıl ölümcül hale geliyor?

Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, evde konserve yapımı sırasında yapılan bazı işlemlerin bir zehirlenme türü olan botulismus vakasına neden olabileceğine dikkati çekti.

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