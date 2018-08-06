Ev Yapımı Dondurma Hem Sağlıklı, Hem Besleyici...

Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu kavurucu sıcak yaz günlerinde genellikle soğuk yiyecek ve içeceklere yöneldiğimizi söyleyerek; "Çok şekerli, çok yağlı olmadıktan sonra soğuk içecek ve yiyecekler sorun olmayabilir ancak meyveli içecekler ve katkı maddeleri içeren dondurmalar yerine evde kendi içecek ve dondurmalarınızı yapmanız çok daha sağlıklı olacaktır." diyor.

Bayburtluoğlu; "Dondurmada protein, A vitamini, B vitamini, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve potasyum gibi kaynaklar bulunuyor. Bu yüzden tüm ailece keyifle tüketmeniz aslında yararınıza. Tabii her şeyde olduğu gibi aşırıya kaçmamak koşuluyla." şeklinde konuştu.

Tuğba Bayburtluoğlu evde kendi meyveli ve şekersiz dondurmasını yapmak isteyenler için şu tarifi verdi: