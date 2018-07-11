Gluten hakkında doğru bilinen yanlışlar!

Son yıllarda gluten, gluten hassasiyeti, çölyak hastalığı gibi kavramların adını sıkça duymaya başladık. Glutenin, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda doğal olarak bulunan bir protein olduğunu söyleyen Diyetisyen Gülşen Kadri, gluten içerikli besinlerin bağırsakta bulunan iyi bakterileri besleyen prebiyotik içeriğine sahip olabileceğinin de altını çiziyor. Peki gluten vücudumuz için yararlı mı yoksa zararlı mı? Sağlıklı bir diyette glutenli gıdalar olmalı mı, kimler glutenli beslenmeli ya da gluteni hayatından çıkarmalı?

Gülşen Kadri, "Çölyak veya gluten intoleransı olmayan kişilerde gluten, vücuttaki "iyi" bakterileri besleyen bir prebiyotik olarak karşımıza çıkıyor. Arabinoxylan oligosakkarit ve buğday kepeğinden meydana gelen bir prebiyotik olup, bağırsaklardaki probiyotiklerin (iyi bakteriler), bifidobakterilerin aktivitesini artırmaktadır. Bu bakterilerin normalde sağlıklı bir insan bağırsağında bulunması gerekir. Onların miktarındaki veya aktivitesindeki değişiklikler, inflamatuar bağırsak hastalığı, kolorektal kanser ve irritabl bağırsak sendromu gibi bağırsak hastalıkları ile ilişkilendirilmiştir.