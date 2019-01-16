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İsrafa yer yok! Bayat ekmekten çiğ köfte, çorba, kurabiye yaptılar

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İsrafa yer yok! Bayat ekmekten çiğ köfte, çorba, kurabiye yaptılar

46 ÇEŞİT YEMEK, TATLI VE PASTA

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ticaret Bakanlığı, tasarrufun önemine yönelik çalışmalar kapsamında Türkiye İsraf Araştırması'nı yayınladı. Buna göre, her evde haftada ortalama 2 ekmeğin israf edildiği ortaya çıkarken, konuya ilişkin önlemler bir kez daha gündeme geldi.

UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen, farklı tatlarıyla damaklarda iz bırakması nedeniyle "Türkiye'nin lezzet başkenti" denilen Gaziantep'te de ekmek israfını önlemeye yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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