Kakule nedir? Faydaları nelerdir?

Hindistan başta olmak üzere Nepal, Malezya gibi ülkelerde yaygın olarak yetişen bir bitki olan kakule, safran ve vanilyadan sonra Doğu'dan ithal edilen en kıymetli bitki olarak biliniyor. Sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra yemeklere, hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak ekleniyor.

Yaygın olarak kullanılan kakule türünün Latince ismi, Elettaria cardamomum'dur. İngilizce'de de 'Cardomum' olarak bilinir. Zencefilgiller ailesine ait bir bitki olan kakule, ülkemizde yetişmez ancak yeşil kabuklu Elettaria cardamomum türü düzenli olarak ithal edilmektedir