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Kalp rahatsızlığına iyi gelen kiraz suyunun faydaları nelerdir?

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Kalp rahatsızlığına iyi gelen kiraz suyunun faydaları nelerdir?

Diyabetli hastalar için iyi bir besindir

Çok düşük bir glisemik indeksine sahip kiraz suyunu diyabetli hastalar gönül rahatlığıyla tüketebilir. Diyabeti olan insanlar için çoğu meyveden daha iyi bir alternatiftir.

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