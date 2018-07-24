Kalp rahatsızlığına iyi gelen kiraz suyunun faydaları nelerdir?

Diyabetli hastalar için iyi bir besindir Çok düşük bir glisemik indeksine sahip kiraz suyunu diyabetli hastalar gönül rahatlığıyla tüketebilir. Diyabeti olan insanlar için çoğu meyveden daha iyi bir alternatiftir. Kaliteli uyku almanızı sağlar Geceleri uyumaya çalışırken yatakta dönüp duruyor musunuz? O zaman uyandıktan 30 dakika sonra ve her öğününüzden 30 dakika önce kiraz suyu tüketin. Kiraz harika bir melatonin kaynağıdır. Ayrıca jet lag olarak bilinen uçak yolculuğu sonrası yaşanan bedensel ritim bozukluğuna da iyi geldiği kanıtlanmıştır. Karın yağlarını azaltır Kiraz suyu içmek metabolizmayı hızlandırarak karında biriken yağları yakmanızı kolaylaştırır. Yaz ayı boyunca vişne suyu tüketmek karın bölgenizdeki yağların erimesini sağlar. Alzheimer'a hastalığına karşı korur Zengin antioksidan içeriği sayesinde vişne suyu hafızayı kuvvetlendirir. Böylece düzenli tüketildiğinde Alzheimer's hastalığına karşı sizi korur. Cildin yaşlanmasını geciktirir Kiraz meyveler arasında en çok antioksidan içerendir. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak cildin yaşlanmasını geciktirir. Günde bir bardak kiraz suyu içmek yaşlanmayı yavaşlatır. Ayrıca kiraz suyu diğer cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılabilir. Kalp sağlığına iyi gelir Kirazlar bol miktarda potasyum içerdiği için kalp atışını düzenler ve yüksek tansiyonu azaltır. Ayrıca kolesterole iyi gelen kirazlar kalp sağlığı için birebirdir. Kolon kanserini önler Kiraz suyu birçok kanser önleyici vitamin ve mineral içerir. Kiraz suyu özellikle kolon kanserini önlemede çok etkilidir. İçindeki antioksidanlar kanser yapıcı serbest radikalleri yok ettiği için kiraz suyu içmek kanser hücrelerinin oluşumunu ve büyümesini engeller.