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Kansızlığın dermanı onda!

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Kansızlığın dermanı onda!

ÜZÜM PEKMEZİNİN BİLİNMEYEN YARARLARI
Üzüm pekmezinin yaklaşık olarak 200 gramı vücuda sağladığı kalori bakımından 1150 gr süte, 350 gr kırmızı ete ve 300 gr beyaz ekmeğe eşdeğer seviyededir.

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