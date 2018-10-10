Kansızlığın dermanı onda!

ÜZÜM PEKMEZİNİN BİLİNMEYEN YARARLARI Üzüm pekmezinin yaklaşık olarak 200 gramı vücuda sağladığı kalori bakımından 1150 gr süte, 350 gr kırmızı ete ve 300 gr beyaz ekmeğe eşdeğer seviyededir. DEMİR KAYNAĞI Pekmez iyi bir demir kaynağıdır ve kan kaybından dolayı demir eksikliği riski yüksek olan kadınları menstruasyon için çok etkilidir. Yağsız ve çok az kalori içermeyen, kırmızı et gibi diğer yağlı kaynaklara kıyasla vücuda demir katmak için daha iyi bir alternatiftir. MAGNEZYUM KAYNAĞI Üzüm pekmezi magnezyum kaynağıdır. Magnezyum sinir sisteminin işleyişinde, kan pıhtılarının önlenmesinde ve proteinlerden ve karbonhidratlardan enerji üretiminde hayati bir rol oynar. Manganez eksikliği, kısırlığa, genel yorgunluğa ve zayıf kemiklere yol açabilir. Dolayısıyla cinsel gücü arttırmada ve doğurganlıkta pekmezin rolü önemlidir. İYİ BİR POTASYUM KAYNAĞIDIR Pekmez, hücrelerin düzgün çalışması için gerekli olan temel mineral potasyum içerir. Vücudun asit-baz dengesinin korunmasına yardımcı olur ve ısı kaybını önler. Potasyum ayrıca sinir ve kas kasılmasında önemli bir rol oynar ve kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Pekmez gibi potasyum açısından zengin gıdaların alınması hipokalemi gibi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olur ve kan basıncını da azaltır. BAŞ AĞRISI VE YORGUNLUĞU ÖNLER Üzüm pekmezi vitamin B6 ve pantotenik asit gibi iyi bir mineral ve vitamin kaynağıdır. Bu vitaminlerin eksikliği baş ağrılarına, astıma , yorgunluğa ve strese neden olabilir. Günde bir kaşık üzüm pekmezi tüketimi , bu gerekli vitamin ve mineralleri sağlamaya yardımcı olur ve genel sağlığı korur. ÜZÜM PEKMEZİ NASIL YAPILIR? Üzüm pekmezi nasıl yapılır sorusunu merak edenlere ev yapımı üzüm pekmezi tarifini araştırdık. sağlık açısından çeşitli faydaları olan üzüm pekmezi evde yapıldığında soğuk pres olarak hazırlanmaktadır. Üzüm pekmezi, insan vücudu için gerekli olan günlük magnezyum, kalsiyum, potasyum ve demir gereksiniminin büyük bir bölümünü karşılar. Üzüm pekmezi aynı zamanda vücudun kan üretmesine de yardımcı olmaktadır. Sağlık açısından bu denli faydalar sağlayan üzüm pekmezinin nasıl yapıldığını bilmek oldukça önemlidir. Üzüm pekmezi nasıl yapılır sorusunun cevabını merak edenler için üzüm pekmezi tarifini araştırdık. işte sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz üzüm pekmezi nasıl yapılır sorusunun cevabı; MALZEMELER 2 kilo üzüm Kevgir İnce süzgeç Tencere Üzüm pekmezi içerisine şeker koyulmamalıdır. Üzüm pekmezinin faydalarından en iyi şekilde yararlanabilmek için şekersiz bir şekilde pişirmek gerekmektedir. Üzüm pekmezinin nasıl yapıldığını merak edenlere aşama aşama üzüm pekmezi yapımını açıkladık. İşte adım adım üzüm pekmezi yapımı.