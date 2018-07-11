Kilo Vermenizi Sağlayacak 5 Yeşillik

TERE

Tere de zayıflamaya oldukça fayda sağlayan yeşillikler arasındadır. Tere, yağ yakan hücrelerin sağlıklı ve düzenli bir şekilde çalışmasını destekler. Sindirim sistemi için oldukça faydalı olan tere, bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayarak kilo verdirir. Bağırsak hareketlerinin yavaş olması kilo vermeyi zorlaştırır. İşte bu yüzden tere, bunun için en etkili çözümler arasında yer alır.



Tereyi pişirerek yemeyin. Çünkü tadı acımsı bir hal alarak yemenizi zorlaştırır. Çiğ olarak salatalarınızda limon suyu ile birlikte harika bir tat elde edebilirsiniz. Makarna soslarında kullanabilir, çorba ve çeşitli meyve sularına da karıştırarak kullanabilirsiniz.