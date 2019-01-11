Neden haftada 2 kez baklagil tüketelim?

BAKLAGİLLERİN BESLEYİCİ DEĞERİ

Baklagiller başlıca karbonhidrat, protein ve posa içerirler, yağ içerikleri ise düşüktür. Çinko ve folat gibi minerallerin de iyi kaynağı olan baklagiller demirin bitkilerde bulunan formunun da zengin kaynağıdır. Ancak baklagillerde bulunan bitkisel formdaki demirin emilimi ve vücutta kullanımı hayvansal kaynaklı demire göre düşüktür. C vitamini, bitkisel demirin emilimini ve vücutta kullanımını arttırır. Baklagiller salatalar, taze sebze ve meyveler ile birlikte tüketilirse içerdikleri demirin vücutta kullanımı da artar.