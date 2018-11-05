Pırasa deyip geçmeyin..!

En sevilen sebzeler listesinde yer almasa da, sağlıkla ilgili saymak bitmeyen faydaları sebebi ile mutlaka sofralarda yer alması gerekiyor. Soğangiller ailesinin üyesi olan pırasa, birçok sağlığa faydalı birleşik içerir. Bunların başında içerdiği flavonoidler gelir. İçerdiği kamferol ile kan damarlarındaki hasarları azaltmaya yardımcı olduğu belirlenmiştir. Yüksek miktarda içerdiği folat kalp sağlığını korumaya destek olur. Pırasa, içerdiği antioksidan etkili gallik asit ile yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir. İçerdiği sülfürlü diğer birleşikler ile özellikle kolon kanseri başta olmak üzere kansere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir diyen Diyetisyen & Yaşam Koçu Gizem Şeber'den pratik bir tarifi de sizlerin beğenisine sunuyor.