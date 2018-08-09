Pişmiş yemeklerin saklama koşullarına dikkat!

Tuğba Bayburtluoğlu; ev hanımlarının ve özellikle küçük çocuklu annelerin en çok merak ettiği konulardan birine değindi. Yemeklerin saklama koşullarına ilişkin bilgiler veren Bayburtoğlu şu önemli noktaların altını çizdi:

"Yemeğin pişmesi besin değeri açısından hem kayıp hem kazanım demektir. Salata ile çiğ beslenmemizin yanı sıra pişmiş besinler sayesinde de sindirimi kolaylaştırıyoruz. Örneğin ruşeymi hem olduğu gibi tüketebilir,hem de çorbalara vb katabilirsiniz. İki yöntemin de besin değeri açısından farklı faydaları bulunur." diyen Bayburtluoğlu pişmiş yemekleri uygun koşullarda maksimum saklama ile ilgili şu bilgileri verdi:

