Şeker oranı yüksek yaz meyveleri...

Diyet yapan insanların çoğu ara öğünlerinde meyve tüketimine yöneliyorlar. Ancak ara öğünlerde tüketilen bazı meyveler kilo verdirmek yerine kilo almanıza neden olabilir. İNCİR Yazın sevilerek tüketilen meyveleri arasında da incir geliyor. Ancak incir zengin besin değerlerine sahip olmasına rağmen içerisinde çok fazla şeker barındırıyor. Sadece 2 adet incirin içerisinde 16 gram şeker bulunuyor. ÜZÜM Üzüm de diyet yapanlar için tüketilen meyveler arasında yer alıyor. . Bir fincan üzümün içinde neredeyse 23 gram şeker bulunuyor. Bu oran zayıflamak isteyenler için oldukça yüksek. KİRAZ Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden olan kiraz da diyetisyenler tarafından çok masum bulunmayan bir meyve. Bir kase kirazın içinde neredeyse 18 gram şeker bulunuyor. Eğer zayıflamak ve şekerden uzak durmak istiyorsanız kiraz tüketimine dikkat etmeniz gerekiyor. ARMUT Armut, içerdiği şeker oranıyla kilo almanıza sebep olabiliyor. Uzmanlar, armudun kilo alımına olan etkisini azalmak için yoğurt ile tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.