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Şeker oranı yüksek yaz meyveleri...

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Şeker oranı yüksek yaz meyveleri...

Diyet yapan insanların çoğu ara öğünlerinde meyve tüketimine yöneliyorlar. Ancak ara öğünlerde tüketilen bazı meyveler kilo verdirmek yerine kilo almanıza neden olabilir.

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