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Un ve tereyağının lezzetli buluşması: 'Kaçamak'

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Un ve tereyağının lezzetli buluşması: 'Kaçamak'

Göçmenlerin Kırklareli mutfağına taşıdığı, geçmişte "Pirjona", günümüzde ise "Kaçamak" olarak bilinen yemek, tereyağının eşsiz kokusuyla damak tadı arayanların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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