Yaz aylarında hem serinleten hem tok tutan sağlıklı içecekler

Sıcak havalarda vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koymak ve ferahlamak için en çok soğuk içecekler tercih ediliyor. Sıcak yaz günlerinde serinlemenin en sağlıklı yolunun taze meyve ve maden suyu kullanarak hazırlanan içeceklerden geçtiğini vurgulayan Diyetisyen Sibel Mumcu, "Vücuttaki elektrolit dengesini korumaya yardımcı olmak, serinlemek, lezzetli ve sağlıklı seçenekler oluşturmak ve şeker konusunda daha titiz davranarak içeceklerinizi kendiniz hazırlayabilirsiniz" dedi.Havaların ısınması, soğuk içeceklere talebi artırıyor. Sıcak yaz günlerinde 'sağlıklı serinleme' önerilerinde bulunan Diyetisyen Sibel Mumcu, "Şekerli ve asitli soğuk içecekleri tercih edenler gereksiz enerji alırken aynı zamanda besleyici değeri olmayan sıvılarla vücutlarına zarar verebilirler" dedi.