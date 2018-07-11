Yemeklerde kullanıyoruz ama öyle bir etkisi ortaya çıktı ki...

KOKUSAVAR Kötü kokuları ortadan kaldırıyor. Ayakkabı, kül tablası veya kedi kumunun içerisine serpiştirebilirsiniz. TEMİZLİK TOZU Temizlik yaparken toz alıcı olarak kabartma tozunu kullanabilirsiniz. Lekeli yüzeylerin üstüne kabartma tozu dökün ve temiz bir bezle ovalayın. Yüzeylerin üstünü hiçbir şekilde çizmez. Parlatıcı etkisi vardır. LEKE ÇIKARICI Kabartma tozunu sirke ile karıştırdığınızda birçok pahalı leke çıkarıcıya taş çıkartır. Lekelerin üzerine bir miktar kabartma tozu dökün. Ardından sprey şişesinden sirke sıkın. Leke üzerinde kabarcıklar oluşacaktır. Temiz bir bezle yüzeye çok fazla bastırmadan silin. SİVRİSİNEK ISIRIKLARINI TEDAVİ EDER Sivrisinek ısırılarına ve vücut döküntülerine iyi gelir. Kaşınan bölgelere kabartma tozunu az bir miktar suyla karıştırın. Macun kıvamına gelen kabartma tozunu kaşınan bölgeye sürün ve bekleyin. SOLAN ÇİÇEKLERİ CANLANDIRIR Vazoya koyduğunuz canlı çiçeklerin çok daha uzun süre diri kalmasını sağlar ve solmasını önler. Bunun için vazodaki suya bir miktar kabartma tozu dökmeniz yeterli olacak. Çiçekleriniz böylece çok daha taze kalacaklar