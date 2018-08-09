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Yiyeceklerin bozulup bozulmadığı nasıl anlaşılır?

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Yiyeceklerin bozulup bozulmadığı nasıl anlaşılır?

Mutfağınızdan eksik olmayan bazı yiyeceklerin bozulup bozulmağı nasıl anlaşılır merak ediyorsanız sizler için derlediğimiz yazıya göz atmadan geçmeyin, işte o yiyecekler…

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