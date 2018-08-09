Yiyeceklerin bozulup bozulmadığı nasıl anlaşılır?

Mutfağınızdan eksik olmayan bazı yiyeceklerin bozulup bozulmağı nasıl anlaşılır merak ediyorsanız sizler için derlediğimiz yazıya göz atmadan geçmeyin, işte o yiyecekler… KIYMA Kıyma bozulup bozulmadığı en kolay anlaşılır yiyeceklerden birisi. Rengi kahverengiye dönüşmüş ve ekşi bir kokuya sahip kıymayı bir an önce atmanız gereklidir çünkü zehirlenme ihtimaliniz oldukça yüksek. Kıymayı en fazla 2 gün içinde tüketmeniz öneriliyor. SOMON Tüketim ömrü kısa olan besinlerden bir diğeri de somon. Somonu aldıktan sonra 2 gün içinde tüketmeniz gerekiyor. Somondan kötü bir koku yayılıyor ve parlaklığında bir sorun varsa bu bozulduğunun bir işaretidir. YUMURTA Yumurtanın bozulma süresi 3 hafta ile sınırlıdır. Yumurtanın 3 haftadan daha uzun bir süre saklanması halinde bozulma ihtimali yüksek olduğu için tüketimi yapılmaması tavsiye ediliyor. BADEM Bademin raf ömrü 2 ile 4 haftalık bir süreci kapsıyor. Fakat sürekli olarak buzdolabında sakladığınız bademleri 1 yıla kadar tüketebilirsiniz. Bademin bozulduğu nasıl anlaşılır merak edenler için ise bademin yüzeyinde kararma olup olmadığına göz atılmalıdır. KARPUZ Karpuzun kullanım ömrü ile ilgili en önemli ipucu rengidir. Karpuzun renginde herhangi bir değişim görürseniz bu bozulduğu anlamına geleceği için atılmalıdır. ZEYTİNYAĞI En uzun ömürlü besinler arasında yer alan zeytinyağını uygun şartlarda saklamanız halinde 2 yıla kadar tüketmeniz mümkün. Zeytinyağı eğer bulanık bir görünüme sahipse bu bozulduğu anlamına gelmektedir.