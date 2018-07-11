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Yumurta hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

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Yumurta hakkındaki bu gerçek şaşırttı!

Yumurta denince aklımıza ilk gelen şey kahvaltı olsa da, aslında birbirinden farklı pek çok özelliği içinde barındırıyorlar.

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