Yumurta hakkındaki bu gerçek şaşırtıyor!

Yumurta denince aklımıza ilk gelen şey kahvaltı olsa da, aslında birbirinden farklı pek çok özelliği içinde barındırıyorlar. Yumurta hakkındaki bu ilginç bilgileri okuyunca bir daha yumurtayı mutfağınızdan asla eksik etmeyeceksiniz! Yumurtanın sarısı protein değerini göstermez. Sarı renk tavuğun beslenmesiyle ilgili ipucu verir. Ortada gördüğünüz açık sarı renkli yumurta sarısı bu tavuğun iyi beslenmediğini göstermektedir. Solda gördüğünüz turuncuya dönük yumurta sarısı en sağlıklı tavuktan gelmektedir. Uzmanlar serbest dolaşan tavukların farklı pigmentte besin yemesinin daha mümkün olduğunu ve bu sayede yumurtalarının sarısının daha renkli olduğunu belirtiyor. Kabuğu beyaz yumurtalar en az kahverengiler kadar besleyicidir. Yumurta tazeliğini kaybettikçe, kabuğunu soymak kolaylaşır.