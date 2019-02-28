Tropik iklimlerin tüm renkliliğini üzerinde taşıyan Rambutan, tatlı-ekşi lezzetiyle özellikle salatalara farklılık katar. Uzak diyarlardan gelip sayfamıza konuk olan bu meyveyi daha yakından tanımak isterseniz, derlediğimiz bilgilere göz atabilirsiniz

Giriş Tarihi: 28.02.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 16:49

Tayland, Malezya, Vietnam, Kamboçya gibi Uzakdoğu ülkelerinde yetiştirilen rambutan meyvesinin ağacı 8-9 metreye kadar boylanır. Dış kabuğu sivri ve yumuşak dikenlerden oluşan, deniz kestanesi görünümündeki bu egzotik meyve salkımlar halinde olur. Rambutanın kabuğu kolayca temizlenip, tatlı-ekşi meyvesine ulaşılır. Meyvenin içinde kalın çekirdek yer alır. Nemli tropikal iklimlerde yetişen rambutan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde de üretilebilmektedir. Rambutan ağaçları senede iki kez meyve verir. Rambutan taze olarak değerlendirilebildiği gibi kokteyllerde ve meyve salatalarında da kullanılır. Bünyesinde C vitamini, karbonhidrat, protein, kalsiyum, demir ve niacin vitamin B3 bulunur. Çiğ olarak yendiğinde sindirim sisteminin rahat çalışmasına yardımcı olur.

Nasıl temizlenir?

Keskin bıçakla kabuğunu ortadan ikiye kesin. Üst kapağını kaldırın. Alt kapağını hafifçe bastırdığınızda, ortasındaki çekirdeğiyle jel kıvamlı meyve çıkacaktır

Tadı da adı gibi farklı ramlutan