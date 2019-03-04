Tuzu bilinçli tüketin!

Giriş Tarihi: 04.03.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 16:52

Tuzun bileşeni olan sodyum, yaşam için gerekli en önemli minerallerden biridir ve besinlerde doğal olarak bulunur. Kan basıncının düzenlenmesinde, vücut sıvı dengesinin ayarlanmasında, kas ve sinir fonksiyonlarında önemli görevleri vardır. Besinlerde doğal olarak bulunan tuzun, yemeklere ilave olarak eklenmesinde dikkatli olunmalıdır. Özellikle hipertansiyon ve kalp-damar hastalarının günlük tuz tüketimini sınırlandırmaları büyük önem taşır. Sağlık Bakanlığı'nın "Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı" raporunda, diyetteki fazla tuz miktarının günde 1 gram azaltılması felçleri %5, kalp krizlerini %3, günde 9 gram azaltılması ise felçleri %34, kalp krizlerini %24 oranında azaltabileceği vurgulanmaktadır. Fazla tuz tüketimi, ayrıca idrarla kalsiyum atımını artırarak kemiklerden kalsiyum kaybına neden olabilir. Kemiklerden kalsiyum kaybı, osteoporoz riskini arttırır.