Buğdayın "altın tanesi" Bulgur!

İnsanoğlunun 4 bin yıldır işlediği en kadim besinlerden bulgur!

Giriş Tarihi: 18.03.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 14:57

Adına dair...

Bulgur Arapça, "burğul" sözcüğünden geliyor. Farsça'da "pligouri" olarak adlandırılan bulgur, Eski Yunanca'ya "plegouri" olarak geçmiş. Bu dilde vurma, ezme anlamına gelen "plege" kökünden türetilen ad, ezilmiş, dövülmüş, kırılmış demek. Zaman içinde "pulgur", "pilgur" ve "bulgur"

haline dönüşerek dilimize yerleşmiş. Orta Asya, Balkanlar ve Ortadoğu'da "bugor", "bulgur", "blughoul", "blughour" adları ile de biliniyor. Bulgur tarih boyunca, "cerealis", "dagan", "arisah" isimleriyle de anılmış. Bulgur terimi daha çok iri pilavlık bulgur için kullanılır. İnce bulgura "düğü", "düğür", "düğürcük", "düğülcek" denir. Daha ince bulgur ise, irmik olarak değerlendirilir.

Buğdaydan bulgura...

Günümüzde buğdaydan bulgur yapımı, binlerce yıl öncesinin temel teknikleriyle aynı şekilde gerçekleşiyor. İlk aşamada bulgur yapılacak buğday seçiliyor, çöpleri temizleniyor ve birkaç kez yıkanıyor. Daha sonra suyla dolu büyük

kazanlara alınan bulgurun şişmesi bekleniyor. Bu aşamada buğdayın yapısındaki nişastanın suyu emerek şişmesi ve pişme sırasında jelatinleşmeyi sağlamak amaçlanıyor.

İyice su çeken buğdayı, 1-2 saat kaynatılarak pişiriliyor. Bu aşama, bulgurun kalitesini belirleyen en önemli etkenlerden biri. Buğday gerektiğinden az ya da çok pişerse, bulgurun kalitesi düşüyor. Ayrıca buğdayın uygun ateşte pişirilmesi

Bulgurun sağlığa faydaları...

Bulgur doymamış yağ içerir ve toplam yağ oranı da düşüktür. Ayrıca kolesterol içermez.

Buğday, imalatındaki pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı, bazı besin maddelerinin emilimini engelleyen fitik asit barındırmaz.

Yüksek oranda mineral ve selüloz barındırdığından, besin emilimini hızlandırır.

Lif bakımından zengindir. Kabızlığı önler, bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltı

Vejetanyenler için önemli bir besin kaynağıdır.

Radyasyon emmediği gibi, radyasyona karşı dayanıklıdır.

İçeriğindeki folik asitten dolayı, hamile kadınlar ve çocuklar için yararlıdır.

Hamilelik sırasında annenin vücudunda meydana gelebilecek

folik asit yıkımını önler. Folik asit, bebeğin hamileliğin ilk üç ayında gerçekleşen beyin gelişimi sağlar.

Bulgur kepekli olduğu için, posa yönünden zengindir. Bulgurdaki kepek suda çözünmediğinden, şeker ve yağın emilimini azaltarak kan şekeri ve yağlarının yükselmesini önler.

100 gram buğday, pilavlık bulgur, pirinç ve makarnanın enerji besin değerleri