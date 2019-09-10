Alternatif meyve: Hünnap!

Bazı yörelerde “ünnap” ve” innap” olarak da adlandırılan hünnap, Anadolu’da yüzlerce yıldır biliniyor ve ılıman bölgelerde doğal orman örtüsü içinde kendiliğinden yetişiyor. Hem taze hem de kuru olarak tüketilebilen, reçeli ve şerbeti yapılan hünnabın sağlığa faydaları da saymakla bitmiyor. Piyasada giderek talebin arttığı hünnap, üreticiler için de iyi gelir getiren bir ürün aynı zamanda. Bu nedenle hünnabı alternatif meyve olarak yetiştirenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Giriş Tarihi: 10.09.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 16:53

Türkiye meyvecilik sektöründe dünyanın hatırı sayılır ülkeleri arasında yer alıyor. Elma, kiraz, üzüm, çilek, şeftali gibi birçok meyvede ya dünya lideriyiz ya da ilk 5'te yer alıyoruz. Ayrıca bu alanda çok ciddi, profesyonel boyutlarda yatırımlar yapıldığına da şahit oluyoruz. Bunlardan biri de geçmişi eski ama yeni keşfedilmeye başlanan bir meyve olan hünnap. Bu sıradışı meyve, elma ve kiraz üretim merkezlerinde alternatif ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Hünnap, bazı bölgelerde "ünnap" ve "innap" olarak da biliniyor. İlkbaharda sarı renkli, güzel kokulu çiçekler açan hünnap, 3-4 metreye kadar boylanabilen iğde gibi dikenli bir ağaç. Yabani elmaya benzeyen yeşil meyveleri 3-4 cm büyüklüğe ulaşıyor. Önce yeşil, ardından kırmızı olan meyveler, sonbaharda olgunlaşıp kahverengiye dönerek etli, sulu, mayhoş ve lezzetli meyveler haline geliyor. Ağırlıklı olarak kurutulmuş hali ile tüketicilere ulaşan hünnap, Anadolu'da binlerce yıldır kuruyemiş olarak tüketiliyor.

Ciddi girişimler başladı

Ilıman iklim bitkisi olarak bilinen hünnap, batı ve güney bölgelerimizde orman örtüsü içinde yaygın olarak görülüyor. Güneydoğu'nun kışı nispeten ılık geçen yörelerinde, hatta Sivas ve Erzincan gibi karasal iklime sahip illerde de doğal orman örtüsü içinde yetişiyor. Diğer bölgelerimizde de soğuktan korunmuş mikro klima özellikli alanlarda yetişebiliyor. Hünnabın ılıman iklim bitkisi olarak tanımlanmasının nedeni ise bazı yıllarda karasal iklim bölgelerinde, çiçek açtığı mart ve nisan aylarında meydana gelen geç donlar yüzünden çiçeklerin zarar görmesiyle meyve veriminin düşmesidir. Ağacın yüksek verime ulaştığı yerler daha çok yazların uzun ve sıcak geçtiği bölgelerdir. Şimdilik hünnabı ticari olarak üreten bölge henüz az olsa da bu alanda ciddi çalışmalar yapılıyor. 400 yıllık ağaçları var Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gümüşsu beldesi hünnap yetiştiriciliğini uzun yıllardır yapıyor.

Nasıl tüketiliyor?

Hünnap taze ve kurutulmuş halinin yanı sıra reçeli ve şerbeti yapılarak da tüketiliyor. Bazı yörelerde salatalara konuluyor. Meyvelerin içeriğinde vücudun enzim ve hormon sistemi için gerekli niasin ve riboflavin gibi maddeler ile magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor gibi vücuda gerekli elementler bulunuyor. C vitamini açısından turunçgillerden daha zengin olan hünnap, bitkisel A vitamini de içeriyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidanları da içinde barındırıyor. Kabızlık ve uykusuzluğu giderdiği, karaciğeri güçlendirdiği de söyleniyor.