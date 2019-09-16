Top kekik : Yemeklere tat, bedene sağlık

Özellikle et yemeklerinde sık kullanılan kekiğin farklı adlarda ve şekillerde pek çok türü bulunur. Bu türler arasında yer alan top kekik özellikle Gaziantep yöresinde bol miktarda yetişir. Minik çam kozalağını andıran bu baharatı gelin daha yakından tanıyalım.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 13:06 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 14:48

Akdeniz ve Ortadoğu kökenli top kekik, bilye kekik, bilya kekik, kekik topu adlarıyla da bilinir. Bitkinin top şeklindeki parçalarının toplanıp kurutulması ile elde edilen top kekik, mutfaklarımızda kullandığımız kekiklere oranla daha yoğun bir tada ve kokuya sahiptir. Et yemekleri, çorbalar, salatalar, soslar, sebze yemekleri, bazı balıklar, dolma harçları ve yumurtalı yemeklerde değerlendirilebildiği gibi çay yapılarak da içilir.

Ayrıca zeytinyağlarına aroma vermek için kullanılır. Lezzet vermesinin yanı sıra sağlık açısından da son derece yararlı olan top kekik; solunum yolu enfeksiyonlarına; soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir. Bedeni kuvvetlendiren, yorgunluk ve uykusuzluğa faydalı olan top kekiğin iştah açıcı özelliği de bulunur.