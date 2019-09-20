Kırmızı biberin faydaları

Giriş Tarihi: 20.09.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 16:27
SAĞLIĞA FAYDALARI
● Biber, içeriğinde yer alan yüksek oranda antioksidanla kansere
yakalanma riskini azaltır.
● Biber, C vitamini yönünden zengin olduğundan vücudun direncini arttırır.
● Soğuk algınlığına karşı etkilidir.
● Kalp hastalıklarından korur.
● Yüksek oranda lif içeriğiyle pekliğe iyi gelir.
● Felç riski ve katarakta yakalanma riskini azaltır.
● Mideyi uyarıp, sindirim salgılarını arttırarak iştah açar ve sindirimi kolaylaştırır.