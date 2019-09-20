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Kırmızı biberin faydaları

Tüm biber çeşitleri arasında hem görünüşü hem de tadı ile farklı bir yere sahip olan kırmızı biber, daha çok salça yapımında kullanılsa da yemeklere ve salatalara apayrı bir lezzet katar... Kırmızı biberin faydaları
Giriş Tarihi: 20.09.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 16:27

SAĞLIĞA FAYDALARI

● Biber, içeriğinde yer alan yüksek oranda antioksidanla kansere

yakalanma riskini azaltır.

● Biber, C vitamini yönünden zengin olduğundan vücudun direncini arttırır.

● Soğuk algınlığına karşı etkilidir.

● Kalp hastalıklarından korur.

● Yüksek oranda lif içeriğiyle pekliğe iyi gelir.

● Felç riski ve katarakta yakalanma riskini azaltır.

● Mideyi uyarıp, sindirim salgılarını arttırarak iştah açar ve sindirimi kolaylaştırır.

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