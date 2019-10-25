25 Ekim Dünya Makarna Günü

25 Ekim'in Dünya Makarna Günü olarak kutlandığını biliyor muydunuz? İtalyanların sevilen lezzeti olan makarna, 25 Ekim de düzenlenen etkinliklerle tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Peki Dünya Makarna günü nedir? Dünya Makarna Günü nasıl ortaya çıktı?

Giriş Tarihi: 25.10.2019 11:11

Dünya Makarna Günü, insanların ekonomik, sağlıklı ve lezzetli yemeklerle beslenmesine olanak sağlayan makarnanın önemini vurgulamak amacıyla 1998 yılından bu yana her yıl 25 Ekim'de düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Uluslararası Makarna Örgütü (IPO), düzenlenen etkinliklerde, makarnanın sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme için önemine vurgu yaparken yanı sıra lezzetli bir besin olduğunun da altını çiziyor.

BİLİM İNSANLARINDAN MAKARNA BİLDİRGESİ

IPO bünyesinde bir araya gelen bilim insanları tarafından hazırlanan ve üye ülke dernekleri tarafından onaylanan Bilimsel Mutabakat Bildirgesi'nde, makarnanın sağlık beslenmeye katkılarına dikkat çekildi.

Bilimsel araştırmalar; tüm besin ögelerini içerisinde barındıran dengeli bir diyetin, tek tip besin türünü içeren diyetten daha önemli olduğunu desteklemektedir.

Makarna doyurucudur ve uzun süre tokluk sağlar. Makarnanın enerji içeriği doğru porsiyon miktarı ile tüketildiği ve enerji içeriği yüksek bir sos seçilmediği sürece ayarlanabilir.

Makarna bütün toplumlarda her kesimin erişebileceği sağlıklı bir seçimdir. Makarnanın satın alınabilirliği ve erişilebilirliğini desteklemek, sağlıklı yiyeceklerin pahalı olduğuna dair yanlış algıyı bertaraf etmeye yardım edebilir.

Dünya üzerinde geleneksel anlamda pek çok makarna yemeği mevcut. Geniş bir kullanım alanı olması sebebiyle makarna çok yönlülük arz eder ve rahatlıkla ulusal/bölgesel/mevsimsel besinlerle bir arada kullanılabilir.

MAKARNA BİTKİSEL TEMELLİ BİR BESİNDİR

Makarna tüketimi fiziksel aktivite ve aktif spor yapan kişiler için son derece uygundur. Makarna diğer tahıl yiyecekleri gibi karbonhidrat içerir ve aynı zamanda protein kaynağıdır. Egzersizlerden önce tek başına ya da az miktarda sosla kullanılabilir veya egzersiz sonrasında diğer yemeklerle birlikte fiziksel performansı artırmak üzere tüketilebilir. Yüksek protein ve düşük karbonhidratlı diyetlerin aktif bireyler tarafından tüketilmesi uygun olmayabilir.