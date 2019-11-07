Organik Beslenme Popüler Bir Diyet Yaklaşımı mı Sağlık İçin Gereklilik mi?

Beslenme ve sağlıklı yaşamın hastalıkların önlemesi, tedavisinde ve uzun yaşamadaki payının günden güne önem kazanmasıyla birlikte farklı beslenme modelleri ve besin çeşitliliği ve tercihi sıklıkla tartışılıyor. Bu çerçevede organik besinler ve sağlığa etkileri de en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 11:11

ORGANİK BESLENME VE BESİN NEDİR?

Organik besin aslında sadece besinin kendisine değil, aynı zamanda nasıl üretildiğine de ilişkin bir terimdir. Tarım ve Orman Bakanlığı'na göre yetiştirilmesi ve tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm aşamalarda belirli kimyasal maddeler (yapay ve benzeri gübrelerin, böcek ilaçlarının, yabani ot ve mantar öldürücülerinin, hormonların, antibiyotiklerin, koruyucuların, renklendiricilerin vb. olmadığı) kullanılmadan üretilen ürünler organik besin, bu besinlerden oluşan bir diyette organik beslenme olarak adlandırılıyor.

BİR BESİNİN ORGANİK OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Pek çok besin "%100 doğal, hormonsuz, hakiki, köy ürünü" denilerek organik adı altında satılabiliyor. Eğer bir ürünün organik olup olmadığından emin olmak istiyorsanız mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organik ürün sertifikasının bulunup bulunmadığını kontrol etmelisiniz.

ORGANİK BESİNLER DAHA MI SAĞLIKLI?

Organik besinlerin sağlığa olan etkileri üzerine yapılan çalışmaların temeli organik besinlerin geleneksel besinlere kıyasla daha yüksek düzeyde omega-3 yağ asitleri ile fenolik bileşikler içerebileceği fikrine dayanıyor. Üzerinde durulan bir diğer konu ise organik besinlerin geleneksel besinlere kıyasla daha düşük düzeylerde tarım ilacı (pestisit) içermeleri... Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar, besinlerde bulunan yüksek miktarda pestisit seviyelerinin sağlığı olumsuz etkileyebileceğini gösterirken hem organik hem de geleneksel olarak üretilen besinlerin pestisit içeriğinin izin verilen güvenlik sınırları içinde bulunduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak yapılan çalışmalar incelendiğinde organik ve geleneksel besinler arasında besin değeri açısından anlamlı bir farklılık olmadığını gösterirken, uzun vadede organik besinleri daha fazla tüketen bireylerin sağlık durumlarını saptamaya yönelik yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.