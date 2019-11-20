Susuzluk, kronik hastalıkları tetikliyor

Sıcak yaz günleri geride kalırken su tüketimi de düşmeye başladı. Normal sağlıklı bir vücuda sahip bireyin vücut ağırlığının % 50 – 70’inin sudan oluştuğunu belirten Prof. Dr. Y. Birol Saygı, vücut suyunun % 20’si kaybedildiğinde yaşamın tehlikeye gireceği konusunda uyardı. Susuzluk hislerinin çok önemli olduğunu anlatan Saygı, “Sadece susayınca su içilmemeli. Su yerine içilen diğer sıvılar dudak kuruluğunu geçirdiği için kronik susuzluk yaratıyor. Ayrıca, günümüzde aşırı meşguliyet de susuzluğu unutturuyor” diyerek susuzluk hissi olmadan da su içilmesi gerektiği konusunda uyardı

Giriş Tarihi: 20.11.2019 10:24

SUSUZLUK HİSSEDİLMİYOR

Genelde birçok kişinin yeteri kadar su içmediğinin altını çizen Saygı, bu nedenle vücudumuzun tam anlamıyla görevlerini yerine getiremediğini ve çeşitli kronik hastalıkların ortaya çıktığını söyledi. "İnsan ne kadar susuyorsa o kadar su içmeli" önermesinin de ilk bakışta çok mantıklı geldiğini ancak durumun hiç de göründüğü gibi olmadığını söyleyen Saygı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece hayatı sürdürebilecek kadar su içmek sağlıklı bir yaşam için yeterli değil. Birçok insan yeterli sıvı aldığını düşünse de bu doğru değil. Eğer yeteri kadar su içilmiyorsa ya da su yerine şekerli sıcak içecekler (kahve, çay), gazlı meşrubatlar, enerji içecekleri gibi su kaybettiren osmotik yükü fazla sıvılar içiliyorsa kronik susuzluğa maruz kalınıyor. Bu tip içecekler dudak kuruluğunu geçirdiği için susuzluk hissedilmiyor. Ayrıca, günümüzde aşırı meşguliyet insana susuzluğunu unutturabiliyor."

SAĞLIKLI BİR YETİŞKİNİN % 50 – 70'İ SU

Normal sağlıklı bir yetişkinin toplam su miktarı o kişinin vücut ağırlığının % 50-70'ini oluşturduğunu anlatan Saygı, şu bilgileri verdi: "Yeni doğanda bu oran % 80 düzeyinde iken 1 yaşında % 65 düzeyine iniyor. Yetişkin erkeklerde % 60 ve yetişkin kadınlarda % 50 iken yaşlı erkeklerde % 50 - 55 ve yaşlı kadınlarda % 45 - 50 düzeyinde oluyor. Obezitede bu oranın % 10 - 20 aşağısı görülüyor. Kökeni ne olursa olsun vücut sıvılarının hacminin değişmesi, içerdiği elektrolitlerin ve yoğunluğunun azalması veya çoğalması, asit-baz dengesinin bozulması gibi durumlar metabolizma için çoğu kez ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bireylerin kişisel özelliklerine göre günlük su kaybı 2-2.5 litredir. Vücuttan su kaybı idrar, gaita, terleme ve solunum yolu ile olur. Günlük kaybedilen bu suyun mutlaka yerine konması gerekir. Vücutta su olmazsa metabolizmada hiçbir reaksiyon gerçekleşmez yaşam biter. Yerine koymadığımız su miktarı metabolizmayı zorlamamaktadır."