Taylan Kümeli’nin Yeşil Çay Kürü Tarifi

Kilolarıyla başı dertte olan kadınlar,üzülmeyin! Sağlıklı diyet tarifiyle kısa sürede zayıflamak istiyorsanız Taylan Kümeli'nin 3 günlük diyetini kesinlikle denemelisiniz! İşte Taylan Kümeli tarifi sizlerle...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 14:33

TAYLAN KÜMELİ 3 GÜNLÜK DİYET 1. GÜNÜ

8 su bardağı sıcak su

4 yemek kaşığı yeşil çay (Paket yeşil çayınız varsa 3 poşet)

Zencefil

Tarçın

HAZIRLANIŞI:

8 bardak sıcak suyun içerisine 3 poşet veya 4 yemek kaşığı yeşil çayı ekliyoruz.

3 dakika boyunca demliyoruz.

Kahvaltıda bir fincan içerisine yarım bardak yeşil çayı ekliyoruz.

Kalan kısmını süt ile dolduruyoruz.

Üzerine isteğe bağlı olarak tarçın ve zencefil ekliyoruz.

TAYLAN KÜMELİ 3 GÜNLÜK DİYET 2. GÜNÜ

Taylan kümeli diyetinin ikinci günü yumurta günü olarak geçiyor ve yumurta diyeti uygulanıyor. İkinci günde ilk gün ki yeşil çay karışımını kullanmıyoruz. Taylan Kümeli'nin tavsiyelerine göre sabah kahvaltıya 2 adet yumurta ile başlıyoruz ve yanında istediğimiz kadar salatalık tüketebiliyoruz. Kahvaltıdan 2 saat sonra 1/4 avokado tüketiyoruz, eğer avokado bulamıyorsanız veya sevmiyorsanız bunun yerine yine yağ barındıran 4 parça ceviz yiyebiliyorsunuz. Akşam yemeğinde yumurta sayısı bire düşüyor. Bu şekilde 2. günü kapatıyoruz. Aşağıda uygulamanız gereken yumurta günü listesini bulabilirsiniz.

TAYLAN KÜMELİ'NİN YUMURTA DİYETİ

Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta (Eğer haşlanmış sevmiyorsanız çok az tereyağı ile tavada yapabilirsiniz.) ve sınırsız salatalık

2 saat sonra ara öğün: Dörtte bir ölçüde avokado (veya 4 adet ceviz)

Öğle yemeği: 2 haşlanmış yumurta ve sınırsız salatalık

2 saat sonra ara öğün: 1/4 (veya 4 adet ceviz)

2 saat sonra ara öğün: 1/4 avokado (veya 4 adet ceviz)

Akşam yemeği: 1 adet haşlanmış yumurta ve istediğiniz kadar salatalık

2 saat sonra ara öğün: 4 adet ceviz (veya 1/4 avokado )

TAYLAN KÜMELİ 3 GÜNLÜK DİYET 3. GÜNÜ

Diyetin 3. gününde programın 1. gününü tekrarlıyoruz. Biz örnek olarak verdiğimiz 3 günlük listede yeşil çay diyeti ile başladık. Bu nedenle 3. günümüzü de yeşil çay diyeti ile bitireceğiz. Eğer ilk gün sadece sıvı tüketmek zor geliyorsa yumurta diyeti ile başlayabilirsiniz. Eğer yumurta diyeti ile başladıysanız 3. gününüzü yumurta diyeti ile bitirmeniz gerekiyor.