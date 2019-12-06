Yemeğin İyileştirici Gücü: Tavuk Suyu Çorba

Uzmanlar havaların soğumaya başladığı bu günlerde sağlık artırıcı beslenmenin kahramanı tavuk suyu çorbayı düzenli tüketmeyi öneriyor. Bağırsakları iyileştirmek ve korumak, bağışıklığı arttırmak, sindirime yardımcı olmak, vücuttaki inflamasyona karşı savaşmak için güçlü bir besin değerine sahip tavuk suyu çorbayı sofralarınızdan eksik etmeyin. Tüm bu faydaların yanında tavuk suyu çorbayı yapmak hem çok pratik hem de çok ekonomik.

Giriş Tarihi: 06.12.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 15:33

TAVUK SUYU ÇORBANIN FAYDALARI:

1) GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Tavuk suyu çorba, vücudun enerjisini dengeler ve artırır. Çorba hazırlanırken içine ayrıca ilave edilen sebzelerle tavuk suyunun besin değeri yükselirken, zengin değerli protein ile de vücut direncine katkı sağlar. Araştırmacılar , tavuk suyu yaparken salınan amino asitlerin solunum sistemindeki inflamasyonu azalttığını ve sindirimi iyileştirdiğini bulmuşlar. Bu bileşiklerin ayrıca alerji ve astım gibi rahatsızlıkları olumlu yönde de etkilediğini belirtiyorlar.

2)SİNDİRİMİ GELİŞTİRİCİ ETKİ

Tavuk suyu çorba, içerdiği glutamin sayesinde kolay sindirilir ve besleyici özelliğinin yanında bağırsak sağlığını destekler.

3) EKLEMLERİ KORUYAN ETKİ

Tavuk suyunda doğal olarak bulunan kolajen ve jelatin nedeniyle, düzenli olarak yemek veya içmek, yaşlanmaktan kaynaklanan eklem ağrısına iyi gelir. Jelatin eklemlere baskı uygular aynı zamanda kemikler arasında minder görevi görerek diyete mükemmel bir katkı sağlar.

4) TEMİZ VE GENÇ BİR CİLT

Tavuk suyu kolajen içerir ve kolajen cilt elastikiyeti için en önemli besinlerden biridir. Cildin birincil yapısalı proteinidir ve dolgun, sağlam ve genç görünümünden sorumludur. Kolajen yaşlanma veya çevresel toksine maruz kalma nedeniyle bozulmaya başladığında, ince çizgiler ve kırışıklıklar gibi erken yaşlanma belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Ayrıca tavuk suyundaki çinko, kemiklerde konsantre bulunan bir mineraldir. Sivilce ile savaşmak ve sağlıklı cildi desteklemek için önemli bir bileşendir.

5) KALİTELİ UYKUYA KATKI

Tavuk suyu, gevşeme minerali olarak bilinen magnezyum içerir . Vücuttaki protein sentezleme, sinir sinyallerini iletme ve kasları gevşetme dahil olmak üzere 300'den fazla enzimatik işlem için gereklidir. Bu işlevlerin tümü daha iyi ve kaliteli uyku sağlar. Vücut, yiyeceklerden alınan magnezyumu her zaman kullanılacak bir takviyeden daha hızlı emer.