Vücuda direnç katan besinleri renklerinden tanıyın

"BESLENMEDE RENK ÇEŞİTLİLİĞİNE ÖNEM VERİLMELİ"
Gıdaların doğal renklerinin taşıdıkları vitamin ve mineralleri göstermesi bakımından önemli bir işaret olduğunu belirten Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, gıdaların renklerine göre beslenme konusunda pratik bilgileri paylaştı.
Vücuda direnç katan besinlerin doğal, mevsiminde ve yerel gıdalar olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, "Çok fazla işlemden geçen, içerisinde katkı maddesi bulunmayan, hormonsuz, omega-3 oranı yüksek gıdalar tüketilmeli ve beslenmede renk çeşitliliğine önem verilmelidir" dedi. Probiyotiklerin sindirim sisteminin dengeli çalışmasını, salgılarıyla beyin sağlığını destekleyerek vücut direncine katkı sağladıklarını ifade eden Merve İşeri Uzunoğlu, "Ayrıca, sağlıklı yağlar olarak nitelendireceğimiz zeytinyağı, avokado, tereyağ, hindistan cevizi yağı gibi yağlar da kararında tüketildiklerinde vücut direncinin artmasına önemli katkı sağlarlar" diye konuştu. Uzunoğlu, tüketicilerin sebze ve meyveleri tercih ederken ürünün mevsiminde olmasına özen göstermeleri ve diri, olgunlaşmış ürünleri seçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
RENKLERİNE GÖRE VÜCUDA DİRENÇ KATAN BESİNLER
Domates, çilek gibi kırmızı meyve sebzeler A ve C vitamini ile potasyum ve antioksidan kaynağı
Sarı ve turuncular ise A,C vitamini ve potasyum yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirir ve görüşü desteklerler
Beyaz renkli mantar, muz, soğan gibi gıdalar kalp sağlığı ve kolesterolün dengelenmesi için faydalı
Yeşil renkliler kalp sağlığını koruyan potasyum ve K vitamini deposu, kemik ve diş yapısını destekler ve yüksek oranda antioksidan içerirler
Yaban mersini, siyah üzüm ve karadut gibi mavi ve morlar ise idrar yolları sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir ve sağlıklı yaşlanmaya yardımcı olurlar.