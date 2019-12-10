Vücuda direnç katan besinleri renklerinden tanıyın

Havaların soğuması ve artık iyiden iyiye kendini hissettiren kış mevsimiyle birlikte hastalıklar da arttı. Birçok hastalığın temel sebebi bağışıklık sisteminin zayıflayarak vücut direncinin düşmesi ve bünyenin mikroplara karşı daha savunmasız hale gelmesi. Bu durum özellikle de içinde bulunduğumuz kış aylarında daha sık yaşanıyor. Kışı hasta olmadan atlatmak için vücut direncini artıran besinleri daha çok tüketmek gerek. Peki bu besinler hangileri ve hangi gıdalar vücuda nasıl bir destek sağlıyor? Üstelik bu gıdaları tanımanın çok kolay bir yolu da var; renkleri…

Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 12:34

"BESLENMEDE RENK ÇEŞİTLİLİĞİNE ÖNEM VERİLMELİ"

Gıdaların doğal renklerinin taşıdıkları vitamin ve mineralleri göstermesi bakımından önemli bir işaret olduğunu belirten Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, gıdaların renklerine göre beslenme konusunda pratik bilgileri paylaştı.

Vücuda direnç katan besinlerin doğal, mevsiminde ve yerel gıdalar olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, "Çok fazla işlemden geçen, içerisinde katkı maddesi bulunmayan, hormonsuz, omega-3 oranı yüksek gıdalar tüketilmeli ve beslenmede renk çeşitliliğine önem verilmelidir" dedi. Probiyotiklerin sindirim sisteminin dengeli çalışmasını, salgılarıyla beyin sağlığını destekleyerek vücut direncine katkı sağladıklarını ifade eden Merve İşeri Uzunoğlu, "Ayrıca, sağlıklı yağlar olarak nitelendireceğimiz zeytinyağı, avokado, tereyağ, hindistan cevizi yağı gibi yağlar da kararında tüketildiklerinde vücut direncinin artmasına önemli katkı sağlarlar" diye konuştu. Uzunoğlu, tüketicilerin sebze ve meyveleri tercih ederken ürünün mevsiminde olmasına özen göstermeleri ve diri, olgunlaşmış ürünleri seçmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

RENKLERİNE GÖRE VÜCUDA DİRENÇ KATAN BESİNLER

Domates, çilek gibi kırmızı meyve sebzeler A ve C vitamini ile potasyum ve antioksidan kaynağı

Sarı ve turuncular ise A,C vitamini ve potasyum yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirir ve görüşü desteklerler

Beyaz renkli mantar, muz, soğan gibi gıdalar kalp sağlığı ve kolesterolün dengelenmesi için faydalı

Yeşil renkliler kalp sağlığını koruyan potasyum ve K vitamini deposu, kemik ve diş yapısını destekler ve yüksek oranda antioksidan içerirler

Yaban mersini, siyah üzüm ve karadut gibi mavi ve morlar ise idrar yolları sağlığını destekler, hafızayı güçlendirir ve sağlıklı yaşlanmaya yardımcı olurlar.