Davet Sofraları piyasada!

Ünlü şef Danilo Zanna tarafından hazırlanan İtalyan Usulü Yılbaşı Sofrası’ndan Sevgililer Günü masasına, doğum Günü Kutlaması’ndan brunch Keyfi’ne, en güzel kutlama pastalarından ilham veren sunumlara dek, tüm davetlerinize renk ve lezzet katacak öneriler Davet Sofraları’nda…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:42

Küçük yaşlarından itibaren mutfakla tanışıp aile restoranında patates soymaya başlayan ve "Hiçbir zaman şef olmayı hayal etmemiştim ancak tesadüfler sonucu bakın şimdi buradayım ve işimi çok seviyorum." diyen Danilo Zanna, Italya'da Italyan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra Londra'da restoranı olan büyük amcasının yardım istemesi sonucu yanına gitmiş ve orada profesyonel mutfakları görünce aşık olmuş. O gün bu gündür mutfaktan çıkmayan Danilo Zanna, bir arkadaşını ziyaret etmek için geldiği Türkiye'de eşi Tuğçe Zanna ile tanışıp iki yıl içinde ülkemize yerleşmiş.

Pişirdiği yemekleri eşi Tuğçe Zanna'nın yardımıyla hazırladıkları sade, dingin ve doğal malzemelerle dekore edilmiş masalarda servis etmeyi tercih eden ünlü şef, yılbaşı sofralarında da doğallıktan ödün vermeden kozalaklar, mazı dalları ve minik süs kabaklarıyla masasını hareketlendiriyor.