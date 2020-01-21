Kış Sofralarının Rengi Havuç

Sebzelerin en göz alıcı renklilerinden olan havucun, doğal hali beyaz, sarı, mor, yeşil, kırmızı ve siyahken, Hollandalı Botanikçilerin 16. yüzyılın başında yaptıkları çaprazlama çalışmaları sonucu bugünkü turuncu rengine dönüşmüş. Tatlıdan tuzluya farklı tariflerde kullanılabilen havuç, A, B ve C vitaminleri içermesinin yanısıra potasyum, sodyum ve lif zengini şifalı bir sebze.

Giriş Tarihi: 21.01.2020 11:11

SAĞLIĞA FAYDALARI

● Karoten yönünden zengin bir sebze olan havuç, bu özelliği ile cilt ve gözler için faydalıdır.

● Havuç, antioksidan etkiye sahiptir.

● Kanser türlerinin bazılarına (akciğer, gırtlak, mesane, kalınbağırsak, rahim, boyun bölümü, prostat ve yemek borusu) yakalanma riskini azaltır.

● Kolesterol düzeyini dengeler.

● Hemoglobin oranını artırarak kanın temizlenmesine yardım eder.

● Yüksek oranda lif içeriği ile peklik çekenlere iyi gelir.

● Kaynatılarak içilen havuç suyu diyareye karşı etkilidir.

● Kolay sindirilme özelliğine sahip olan havuç suyu, karaciğerin safra salgılamasına yardımcı olur.

● A vitamini yönünden çok zengin bir sebze olduğundan, bebeklere anne sütünün yanında ek besin olarak havuç suyu verilebilir.

HAVUÇ HAKKINDA BİLİNMEYENLER

"Havuç" ismi Yunanca "karoton" kelimesinden gelmektedir. Havuçlarda bulunan beta-karoten aslında havuçun kendisi için isimlendirilmiştir. Havuç kelimesi ilk olarak 1538 kitapta İngilizce olarak kaydedilmiştir.

16. yüzyılın sonlarında Hollandalı yetiştiriciler mor havucun mutant suşlarını alıp, günümüzde sahip olduğumuz tatlı, dolgun, turuncu çeşidine yavaş yavaş geliştirilmiştir.Günümüzdeki havucun kaynağı 16. yüzyılın sonlarındaki Hollandalı yetiştiricilerdir.

Avrupalı yerleşimciler 17. yüzyılda havzayı Amerika'ya taşıdılar.

Havuç yetiştirilmesi serin ve orta dereceli sıcaklıklar gerektirir ve yaz aylarında sıcak bölgelerde yetiştirilmez.

Havuçlar tohumdan yetiştirilir ve olgunlaşmak için dört aya ihtiyaçları vardır. (120 gün), fakat çoğu çeşitler 70 ila 80 gün içinde doğru koşullar altında olgunlaşır.

Havuç bitkisi toprak üstünde 8–12 yapraklı bir rozet ve toprağın altında bir konik taprot üretir. Bitki, beyaz, kırmızı veya mor renkli küçük (2 mm) çiçekler üretir.

Bitkinin yaprakları çiçek açıldığında 150 santimetre yüksekliğe ulaşabilir.

Havuçlar, patateslerden sonra en popüler ikinci sebze türüdür.

Kaydedilen en büyük havuç 8,6 kilogramdan fazla ve en uzun havuç 5,7 metreden fazladır.

Havuçlar genellikle nihai sağlık gıdaları olarak düşünülür.

100 gram havuçta 41 kalori vardır.

Havucun % 88'i su,% 4.7'i şeker,% 0.9'u protein,% 2.8'i diyet lifi,% 1'i kül ve %0.2'si yağdır.

Havuçların sağlık yararları arasında kolesterolün azalması, kalp krizi riskinin azalması, belirli kanserlerin önlenmesi, iyileştirilmiş görme ve erken yaşlanma belirtilerinin azalması sayılabilir. Ayrıca, havuçlar cildi iyileştirme, bağışıklık sistemini güçlendirme, sindirimi iyileştirme, kardiyovasküler sağlığı koruma, vücudu detoksifiye etme ve ağız sağlığını çeşitli yollarla artırma becerisine sahiptir. Ayrıca, çok yönlü vitamin ve mineral akışı sağlarlar.

100 gram taze havuçta...

BESİNLER VE KALORİ

Kalori 42

Protein 1.1 gram

Karbonhidrat 9.7 gram

Lif 1 gram

Yağ 0.2 gram

Demir 0.7 mgr

Fosfor 36 mgr

Kalsiyum 37 mgr

Magnezyum 23 mgr

Potasyum 341 mgr

Sodyum 47 mgr

A vitamini 11.000 IU

B1 vitamini 0.06 mgr

B2 vitamini 0.05 mgr

B3 vitamini 0.6 mgr

B6 vitamini 0.15 mgr

C vitamini 8 mgr

E vitamini 0.6 mgr

Folik asit 7.6 mcgr