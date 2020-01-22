Çıtır çekirdekli, hoş aromalı çarkıfelek

Son dönemde, bazen restoranların salata menülerinde, kimi zaman dondurmaların içinde veya içeceklerde karşımıza çıkan çarkıfeleği (nam-ı diğer passion fruit) yakından tanıyalım.

Giriş Tarihi: 22.01.2020 12:46

ÇARKIFELEK HAKKINDA…

● "Passion fruit" adıyla da bilinir.

● Dış kabuğu sert ve mor renkli, içi çıtır çekirdekli, jölemsi bir yapıdan oluşur.

● Sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği bulunur.

● Ekşimsi bir tadı vardır.

● Çekirdeklerinin tamamı çiğ meyve olarak yenilebilir.

● Anavatanı Amerika kıtasıdır.

● Meyvede C, B1, B2, B5 vitaminleri, kalsiyum, fosfor ve protein bulunur.

● Hoş kokusu nedeniyle garnitür olarak, tatlı, dondurma yapımında, kokteyl, salata ve meyve sularında değerlendirilir.

Çarkıfelek meyvesi üst kısmı gök içerisinde ise çekirdekleri bulunan egzotik bir bitkidir. Kökeni Güney Afrika'dır. Ancak daha gök türleri ve sarı tonları vardır. Bunlar Yeni Zelanda ve Hawai türleridir. Aşağı yukarı aynı tada sahip olsalar da gök cins daha sulu ve asitlidir.

Bu meyve yüzde 85-90 oranında nemli yerlerde muhafaza edilmelidir. Kısa sürede bozulacağından mümkün olduğunca erken tüketilmesi önerilir.

Tabii bir sakinleştirici olarak kabul edilebilir. Yan etkisi olmasa da 2 taneden fazla tüketilmesi önerilmez.

Kabuğu soyularak tüketilmelidir. Çekirdekleri de potasyum, kalsiyum, birçok vitamin ve mineral bakımından zengindir.

Vücudunuzun demir gereksinimini büyük oranda karşılar. Lif bakımında da hayli bereketlidir.