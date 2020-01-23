DETAYLI ARA
Sofra / Haberler / Altın yumru patates

Altın yumru patates

Sayısız çeşidi bulunan ve en sevilen sebzelerden biri olan patatesin, dünyanın tüm mutfaklarında geniş bir kullanım alanı vardır. Yetiştirilmesi ve saklaması kolay olan bu kıymetli yumru ile farklı pişirme şekillerinden faydalanarak pek çok lezzetli yemek hazırlanabilir. Klasik yöntemlerin yanı sıra yepyeni tat denemelerine de açıktır bu binbir yüzlü sebze... Peki patatesin sağlığa yararları nelerdir? Altın yumru patates
Giriş Tarihi: 23.01.2020 11:26

PATATES HAKKINDA...

16. yüzyılda Güney Amerika'da keşfedilen patates Avrupa'da uzun süre kabul görmedi. 18. yüzyılın ikinci yarısında Almanya'nın yoksul halkı bile patatese karşı direndi. 1840'larda Rus hükümetinin halkı patates ekmeye zorlaması yüzünden silahlı ayaklanmalar oldu.Türkiye'de patates ancak 1830'larda İstanbul'da görülmeye başlandı. 1844 yılında ilk patates içeren tarif yayınlandı. 19. yüzyılın ortasından itibaren Osmanlı ordusunun yiyecekleri arasına girince patates yeme alışkanlığı artmaya başladı. Batılı misyonerler de patatesin yayılmasında önemli rol oynadılar, faaliyet gösterdikleri Sivas bölgesi ve Anadolu'nun sahil bölgelerinde bu yeni sebzeyi tanıttılar. Buna rağmen 1870'lerde bu yerler dışında patates pek bilinmiyordu. Osmanlı Mutfağı'nda ise patates önce yabancı ülkelere ait yemeklerde kullanılmış, sonra geleneksel yemeklerde denenmişti. Patates keşkeği, bastısı, silkmesi, piyazı gibi yemeklerden başka, lokma benzeri şuruplu patates tatlısına da eski yemek kitaplarında rastlanır…

SAĞLIĞA FAYDALARI:

● Patates, vücudun kansere yakalanma ve kalp krizi geçirme riskini azaltır.

● Yüksek tansiyona karşı etkilidir.

● Damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.

● Dolaşım yolu hastalıklarına iyi gelir.

● Sindirime yardımcı olur.

● Hazımsızlığı giderir.

● Karaciğer şişliğini giderir.

● Yorgunluğa iyi gelir.

● Astım, romatizma ve alerji türü hastalıklara karşı etkilidir.

● Kabızlığı önler.

● Çiğ patatesin suyu mide ülserine faydalıdır.

● Alna konan çiğ patates dilimleri, ateşin düşmesine yardım eder.

● Orta boy bir patates, günlük C vitamini ihtiyacının 1/3'ünü karşılar

Kabuğu ile haşlanmış 100 gram patateste...

BESİNLER VE KALORİ

Kalori 93

Protein 2.6 gram

Karbonhidrat 21.2 gram

Lif 0.6 gram

Yağ 0.1 gram

MİNERALLER

Demir 0.7 mgr

Fosfor 65 mgr

Kalsiyum 9 mgr

Magnezyum 13 mgr

Potasyum 503 mgr

Sodyum 4 mgr

VİTAMİNLER

B1 vitamini 0.1 mgr

B2 vitamini 0.04 mgr

B3 vitamini 1.7 mgr

C vitamini 20 mgr

BİZE ULAŞIN