Altın yumru patates

PATATES HAKKINDA...
16. yüzyılda Güney Amerika'da keşfedilen patates Avrupa'da uzun süre kabul görmedi. 18. yüzyılın ikinci yarısında Almanya'nın yoksul halkı bile patatese karşı direndi. 1840'larda Rus hükümetinin halkı patates ekmeye zorlaması yüzünden silahlı ayaklanmalar oldu.Türkiye'de patates ancak 1830'larda İstanbul'da görülmeye başlandı. 1844 yılında ilk patates içeren tarif yayınlandı. 19. yüzyılın ortasından itibaren Osmanlı ordusunun yiyecekleri arasına girince patates yeme alışkanlığı artmaya başladı. Batılı misyonerler de patatesin yayılmasında önemli rol oynadılar, faaliyet gösterdikleri Sivas bölgesi ve Anadolu'nun sahil bölgelerinde bu yeni sebzeyi tanıttılar. Buna rağmen 1870'lerde bu yerler dışında patates pek bilinmiyordu. Osmanlı Mutfağı'nda ise patates önce yabancı ülkelere ait yemeklerde kullanılmış, sonra geleneksel yemeklerde denenmişti. Patates keşkeği, bastısı, silkmesi, piyazı gibi yemeklerden başka, lokma benzeri şuruplu patates tatlısına da eski yemek kitaplarında rastlanır…
SAĞLIĞA FAYDALARI:
● Patates, vücudun kansere yakalanma ve kalp krizi geçirme riskini azaltır.
● Yüksek tansiyona karşı etkilidir.
● Damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.
● Dolaşım yolu hastalıklarına iyi gelir.
● Sindirime yardımcı olur.
● Hazımsızlığı giderir.
● Karaciğer şişliğini giderir.
● Yorgunluğa iyi gelir.
● Astım, romatizma ve alerji türü hastalıklara karşı etkilidir.
● Kabızlığı önler.
● Çiğ patatesin suyu mide ülserine faydalıdır.
● Alna konan çiğ patates dilimleri, ateşin düşmesine yardım eder.
● Orta boy bir patates, günlük C vitamini ihtiyacının 1/3'ünü karşılar
Kabuğu ile haşlanmış 100 gram patateste...
BESİNLER VE KALORİ
Kalori 93
Protein 2.6 gram
Karbonhidrat 21.2 gram
Lif 0.6 gram
Yağ 0.1 gram
MİNERALLER
Demir 0.7 mgr
Fosfor 65 mgr
Kalsiyum 9 mgr
Magnezyum 13 mgr
Potasyum 503 mgr
Sodyum 4 mgr
VİTAMİNLER
B1 vitamini 0.1 mgr
B2 vitamini 0.04 mgr
B3 vitamini 1.7 mgr
C vitamini 20 mgr