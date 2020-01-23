Altın yumru patates

Sayısız çeşidi bulunan ve en sevilen sebzelerden biri olan patatesin, dünyanın tüm mutfaklarında geniş bir kullanım alanı vardır. Yetiştirilmesi ve saklaması kolay olan bu kıymetli yumru ile farklı pişirme şekillerinden faydalanarak pek çok lezzetli yemek hazırlanabilir. Klasik yöntemlerin yanı sıra yepyeni tat denemelerine de açıktır bu binbir yüzlü sebze... Peki patatesin sağlığa yararları nelerdir?