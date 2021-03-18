Gastronomi eğitiminde online dönem başlıyor

Türkiye’nin gastronomi alanında en köklü sivil toplum kuruluşu olan Mutfak Dostları Derneği ile ilk online Türk Üniversitesi Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, gastronomi eğitimi alanında önemli bir iş birliğine imza attı. Söz konusu iş birliği kapsamında Gastronomi ve Mutfak Kültürü Sertifika Programları online olarak hayata geçirilecek.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 17:16

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi bünyesinde başlatılacak ve tamamen online olarak yürütülecek olan Gastronomi ve Mutfak Kültürü Sertifika Programları'nın içeriği, alanının en köklü sivil toplum kuruluşu olan Mutfak Dostları Derneği tarafından oluşturulacak.

Eğitimlerin ilk etabı olarak Temel Restaurant İşletmeciliği Sertifika Programı 7 Nisan 2021'de başlayacak. Yiyecek içecek sektöründe işletmeci olarak çalışmak isteyen veya cafe, restoran yatırımı yapmayı düşünen kişilere profesyonel beceriler kazandırmaya yönelik olarak tasarlanan online programın süresi toplam 10 hafta. Temel Restaurant İşletmeciliği Sertifika Programı'nda; Şef Aylin Yazıcıoğlu, Günaydın Restoranları Kurucusu Cüneyt Asan, Öztiryakiler Endüstriyel Mutfak Murahhas Üyesi Tahsin Öztiryakiler gibi alanının önde gelen isimleri eğitmen olarak yer alacak.

Üniversite iş birliklerini çok önemsediklerini söyleyen Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç "Derneğimizin 30. kuruluş yıldönümünde böyle anlamlı bir projeye imza atmak bizim için mutluluk verici. Gastronomi ve Mutfak Kültürü Sertifika Programları'nın sektörde önemli bir referans olarak kabul göreceğine ve ilgiyle karşılanacağına inancım tam. İlk sertifika programımız Temel Restaurant İşletmeciliği Sertifika Programı kapsamında, yiyecek içecek sektörünün önde gelen uzmanları öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra hayatın tam içinden pratik uygulamaları da aktaracaklar, bunu çok kıymetli buluyorum." dedi.

Eğitimde dijitalleşmenin öncüsü konumunda olduklarını belirten Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi İcra Kurulu Üyesi Reha Tartıcı ise "Mekan kavramının tamamen soyutlaştığı zamanın ise daha da önemli hale geldiği günlerden geçerken yeme içme alanında profesyonel yetilerini geliştirmek isteyen kişilere, içeriği çok kuvvetli ve zamanı en verimli şekilde yönetebilmelerine imkan sağlayan online bir sertifika programı sunuyoruz. Mutfak Dostları Derneği ile iş birliğimiz bizi alanının en iddialı sertifika programını oluşturma noktasında son derece güçlü kılıyor. Temel Restaurant İşletmeciliği Sertifika Programı'na katılan öğrencilerimiz ülkemizin önde gelen uzman ve profesyonellerinin tecrübelerinden yararlanma şansı yakalayacaklar." dedi. Temel Restaurant İşletmeciliği Sertifika Programı başvuruları Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi web sitesi üzerinden kabul ediliyor.