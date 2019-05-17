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12. gün iftar menüsü

12. gün iftar menüsü

Bu akşam sevdikleriniz için yapabileceğiniz lezzetli tarifler...
Yayla Çorbası
Yayla Çorbası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Fırında Domates Soslu Biftek
Fırında Domates Soslu Biftek
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Köy Salatası
Köy Salatası
Sofra Tarifi
1 Kişilik
Kaymaklı Ekmek Kadayıfı
Kaymaklı Ekmek Kadayıfı
Sofra Tarifi
20 Kişilik

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