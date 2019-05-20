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15. gün iftar menüsü

15. gün iftar menüsü

Bu akşam sevdikleriniz için yapabileceğiniz lezzetli tarifler...
Enginar Çorbası
Enginar Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Fırında Sebzeli Tavuk
Fırında Sebzeli Tavuk
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Haydari
Haydari
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Demirhindi Soslu Yeşil Salata
Demirhindi Soslu Yeşil Salata
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Revani
Revani
Sofra Tarifi
10 Kişilik

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