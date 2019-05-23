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18. gün iftar menüsü

18. gün iftar menüsü

Bu akşam sevdikleriniz için yapabileceğiniz lezzetli tarifler...
Mantar Çorbası
Mantar Çorbası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Salçalı Rosto
Salçalı Rosto
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Dereotlu Erişte
Dereotlu Erişte
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Dövme Hıyar Salatası
Dövme Hıyar Salatası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Hurmalı Tel Kadayıf
Hurmalı Tel Kadayıf
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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