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27. iftar menüsü

27. iftar menüsü

Yayla Çorbası
Yayla Çorbası
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Fırında Taze Sarımsaklı Tavuk Köfte
Fırında Taze Sarımsaklı Tavuk Köfte
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Çıtır Pilav
Çıtır Pilav
Sofra Tarifi
Krema Soslu Salata
Krema Soslu Salata
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Güllaç Dolması
Güllaç Dolması
Sofra Tarifi
24 Adet

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