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5 leziz tarif

5 leziz tarif

Meşakkatli tarifler hazırlamak size göre değil mi? Bu tarfilerden birini seçin, mutfağınızın şefi siz olun!
Mozzarella peynirli patlıcan
Mozzarella peynirli patlıcan
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Soya soslu limonlu tavuk
Soya soslu limonlu tavuk
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Mantarlı pastırmalı ravioli
Mantarlı pastırmalı ravioli
Sofra Tarifi
4 Kişilik
İncirli granolalı pratik dondurma
İncirli granolalı pratik dondurma
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Karamelize şeftalili lokma tatlısı
Karamelize şeftalili lokma tatlısı
Sofra Tarifi
6 Kişilik

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