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Adeta bir şölen!

Adeta bir şölen!

Mis gibi ev yapımı nefis iki dondurma tarifi. Tadanlar bayılacak!
Kuru meyveli ve portakallı dondurma
Kuru meyveli ve portakallı dondurma
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Bitter çikolatalı dondurma
Bitter çikolatalı dondurma
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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