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Aşurenin en lezzetli halleri!

Aşurenin en lezzetli halleri!

Aşure vakti geldi çattı....Aşurenin bir çok tarifi ve çeşidi var sizler için derlediklerimiz ise en lezzetlileri...
Aşure
Aşure
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Antep Usulü Aşure
Antep Usulü Aşure
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Saray Aşuresi
Saray Aşuresi
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Girit Aşuresi
Girit Aşuresi
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Diyet Aşure
Diyet Aşure
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Yulaflı Aşure
Yulaflı Aşure
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Aşure Pastası
Aşure Pastası
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Aşureli Tart
Aşureli Tart
Sofra Tarifi
10 Kişilik
Aşureli Türk Kahveli Tart
Aşureli Türk Kahveli Tart
Sofra Tarifi
8 Kişilik

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