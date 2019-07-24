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Çikolatayla yapabileceğiniz birbirinden lezzetli tarifler!

Çikolatayla yapabileceğiniz birbirinden lezzetli tarifler!

Beyaz Çikolatalı Kek
Beyaz Çikolatalı Kek
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Çikolatalı Soğuk Sufle Kapları
Çikolatalı Soğuk Sufle Kapları
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Çikolatalı Ve Çilekli Tartlar
Çikolatalı Ve Çilekli Tartlar
Sofra Tarifi
8-10 Kişilik
Tarçınlı Çikolatalı Kurabiye
Tarçınlı Çikolatalı Kurabiye
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Çikolatalı Sigara Böreği Tarifi
Çikolatalı Sigara Böreği Tarifi
Sofra Tarifi
Çikolatalı Piramit Pasta
Çikolatalı Piramit Pasta
Sofra Tarifi
12 Kişilik
Beyaz Çikolatalı Ve Çilekli Soğuk Tatlı
Beyaz Çikolatalı Ve Çilekli Soğuk Tatlı
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Çikolatalı Peynirli Rulo
Çikolatalı Peynirli Rulo
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Çikolatalı Kokteyl
Çikolatalı Kokteyl
Sofra Tarifi
2 Kişilik

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