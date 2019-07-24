TARİFLER
Börekler-Çörekler ve Poğaçalar
Bisküviler ve Kurabiyeler
Kekler
Pastalar
Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar
Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar
Ev Yapımı Tarifler
Et Yemekleri
Tavuk Yemekleri
Sebze Yemekleri
Çorbalar
Pilavlar
Mantı ve Makarnalar
Deniz Ürünleri
Zeytinyağlılar ve Mezeler
Salatalar
Soslar ve İçecekler
Sütlü Tatlılar
Şerbetli Tatlılar ve Helvalar
Tartlar ve Kişler
Diğer
DÜNYA MUTFAĞI
ÖZEL GÜNLER
ÖZEL SEÇİMLER
YÖRESEL
KOLEKSİYONLAR
HABERLER
AKADEMİ
SÖZLÜK
SOFRA TV
GALERİ
DETAYLI ARA
Çikolatayla yapabileceğiniz birbirinden lezzetli tarifler!
Beyaz Çikolatalı Kek
Sofra Tarifi
6 Kişilik
Çikolatalı Soğuk Sufle Kapları
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Çikolatalı Ve Çilekli Tartlar
Sofra Tarifi
8-10 Kişilik
Tarçınlı Çikolatalı Kurabiye
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Çikolatalı Sigara Böreği Tarifi
Sofra Tarifi
Çikolatalı Piramit Pasta
Sofra Tarifi
12 Kişilik
Beyaz Çikolatalı Ve Çilekli Soğuk Tatlı
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Damla Çikolatalı Kurabiye Hamurlu Brownie
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Çikolatalı Peynirli Rulo
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Çikolatalı Kokteyl
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Diğer Koleksiyonlar
KİRAZLI TARİFLER
YAZIN SERİNLETEN İÇECEKLER!
29. GÜN İFTAR MENÜSÜ
BAYRAM SOFRALARINA ÖZEL TARİFLER
28. GÜN İFTAR MENÜSÜ
27. İFTAR MENÜSÜ
25.GÜN İFTAR MENÜSÜ
24. GÜN İFTAR MENÜSÜ
23. GÜN İFTAR MENÜSÜ
22. GÜN İFTAR MENÜSÜ
BİZE ULAŞIN