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Diyette olan tatlı severler!
İşte diyetinizi bozmayacak masum tatlı tarifleri...
Diyet Bomba
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Diyet Kurabiye
Sofra Tarifi
30 Kişilik
Dondurmalı Diyet Kup
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Diyet Aşure
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Diyet Sütlaç
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Diyet Piramit Pasta
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Çilekli Diyet Pasta
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