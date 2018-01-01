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Diyette olan tatlı severler!

Diyette olan tatlı severler!

İşte diyetinizi bozmayacak masum tatlı tarifleri...
Diyet Bomba
Diyet Bomba
Sofra Tarifi
8 Kişilik
Diyet Kurabiye
Diyet Kurabiye
Sofra Tarifi
30 Kişilik
Dondurmalı Diyet Kup
Dondurmalı Diyet Kup
Sofra Tarifi
2 Kişilik
Diyet Aşure
Diyet Aşure
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Diyet Sütlaç
Diyet Sütlaç
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Diyet Piramit Pasta
Diyet Piramit Pasta
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Çilekli Diyet Pasta
Çilekli Diyet Pasta
Sofra Tarifi
4 Kişilik
Diyet İrmik Tatlısı
Diyet İrmik Tatlısı
Sofra Tarifi

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